Vereadores discutem na Câmara de Iguatu e confusão gera reações políticas: 'machismo'; vídeo

Um desentendimento entre vereadores marcou o final da sessão na Câmara Municipal de Iguatu na noite de quinta-feira (16). A presidente da Casa e única mulher no Parlamento municipal, Eliane Braz (PSD), discutiu com o vereador Louro da Barra (Republicanos), e o bate-boca gerou reações políticas. Aliados da vereadora afirmam que houve machismo no episódio.

Os parlamentares votavam um Projeto de Lei Complementar de autoria da Prefeitura, que pretende acabar com o lixão no município até o ano que vem. A mensagem foi aprovada pela maioria.

Dos 17 vereadores, cinco fazem oposição ao prefeito Ednaldo Lavor (PSD), que é marido da vereadora presidente da Casa.

Após a sessão, Eliane Braz e Louro da Barra iniciaram uma discussão em voz alta. Nas imagens obtidas pelo Diário do Nordeste, é possível ouvir a presidente questionar o colega. "Você vai gritar todo mundo aqui?", pergunta. "É mulher, tem que falar mesmo", responde o outro vereador ao deixar o plenário.

A presidente pede respeito e rebate: "Que conversa é essa? Sou mulher, mas tenho voz ativa também. Você pensa o que? Que mulher não tem voz ativa não?".

Nesta sexta, Eliane Braz compartilhou o vídeo da discussão em suas redes sociais. "Nós vamos lutar! Muther tem voz ativa sim!", reafirmou.

Reações

O bate-boca gerou repercussão no município. Nas redes sociais, o prefeito Ednaldo Lavor escreveu, nesta sexta (17), que o episódio se tratava de "violência política e machismo".

"Isso precisa ter um fim. O que aconteceu na última sessão da Câmara Municipal envergonha o nosso município", escreveu o chefe do Executivo.

O deputado estadual Marcos Sobreira (PDT) disse que acionará a Procuradoria Especial da Assembleia Legislativa para que se posicione sobre o episódio.

"Vejo com muita tristeza e indignação os ataques machistas recebidos pela presidente da Câmara Municipal de Iguatu", afirmou nas redes sociais. "Esse tipo de atitude fere não apenas a vereadora, mas todas as mulheres que lutam diariamente por seu espaço na sociedade", acrescentou.

O Diário do Nordeste tentou contato com o vereador Louro da Barra, mas as ligações não foram atendidas até a publicação desta matéria.