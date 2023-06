Vereadora de Fortaleza, Enfermeira Ana Paula toma posse como deputada federal

Vereadora de Fortaleza, Enfermeira Ana Paula (PDT) tomou posse como deputada federal nesta quarta-feira (31). A parlamentar irá ocupar o cargo durante a licença de Eduardo Bismarck (PDT), que se ausenta da Câmara de Deputados por quatro meses para tratar de assuntos de interesse particular.

A parlamentar fez o registro da posse nas redes sociais, no qual ressaltou que irá realizar "um mandato ancorado nos princípios que nos guiaram até aqui: respeito ao povo, compromisso e coragem".

"Estou muito feliz e grata por mais essa missão que nos foi confiada. Que seja uma caminhada de muitas pautas positivas, avanços, projetos propositivos e muito diálogo", completou.

Eleita em 2020 para a Câmara Municipal de Fortaleza, Ana Paula tirou licença do cargo para assumir a cadeira no Congresso Nacional. Ela ocupa a segunda suplência do PDT na Câmara dos Deputados.

O primeiro suplente, Leônidas Cristino (PDT), assumiu o cargo ainda no início da legislatura, após licença de Robério Monteiro (PDT) que é titular da Secretaria de Recursos Hídricos no Governo do Ceará.

Na Câmara Municipal, assume o suplente John Monteiro (PDT).