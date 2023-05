Bancada cearense no Congresso tem nova mudança após licença; veja quem assume

A bancada federal cearense vai passar pela segunda mudança desde o início da atual legislatura em fevereiro passado. A partir de quarta-feira (31), o deputado Eduardo Bismarck (PDT) tira licença do mandado, por 120 dias, e assume a segunda suplente do PDT, Enfermeira Ana Paula.

A licença é para tratar de interesse particular, ou seja, ocorre sem pagamento de salários pelo poder público ao parlamentar. Nos bastidores, o afastamento voluntário tem o objetivo de dar direito aos suplentes, que contribuíram com os votos da chapa, para exercer o mandato na Câmara dos Deputados.

Enfermeira Ana Paula, por sua vez, é vereadora de Fortaleza. Para assumir temporariamente na Câmara dos Deputados, ela terá que tirar licença do mandato no Legislativo da Capital. Aqui, quem assume o mandato é John Monteiro, o 4º suplente do PDT na eleição de 2020.

A primeira licença na bancada foi tirada por Robério Monteiro, também do PDT, para assumir cargo no governo do Estado. Quem está no exercício do mandato é Leônidas Cristino.

Perfil da nova parlamentar

Ana Paula Brandão da Silva Farias é vereadora de Fortaleza, no exercício do mandato e, na última eleição para a Câmara Federal, obteve 49.911 votos, ficando como segunda suplente do PDT.

Ela é graduada em Enfermagem com especialização e MBA em Gestão Hospitalar. Acumula experiências na gestão de Unidades Básicas de Saúde e atua como representante dos profissionais da enfermagem. Ela acumula a função de presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará.