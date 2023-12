Vereador de Caruaru viraliza ao relatar na tribuna 'perrengue' em compromisso político: 'me cagando'

Um vereador de Caruaru, no Interior de Pernambuco, viralizou nas redes sociais após contar que passou por uma dor de barriga durante um compromisso político. No plenário da Câmara Municipal, na última sexta-feira (1º), o representante compartilhou o "perrengue" com os demais colegas para "quebrar o gelo".

Em vídeo, Nelson Diniz (Cidadania) relatou que precisou ir à localidade do Sítio Juá, na zona rural do município, onde viveu momentos inusitados. A sessão solene concedia o título de cidadão de Caruaru a Diogo de Carvalho Bezerra e ao próprio parlamentar.

"Parei próximo a Polícia Rodoviária Federal e disse: para, para, para! Estou já me cagando e corri. Fui pra dentro dos matos. Quando arreio as calças e faço assim (se abaixou), pois num tinha um velho, que disse: eu cheguei primeiro, viu", disse.

O parlamentar contou que uma mulher queria tirar uma foto do momento para compartilhar nas redes sociais. Nelson ainda disse que um idoso utilizava o local e precisou buscar outro banheiro improvisado.

"Eu fiz assim, ele ainda deu uma risada pra mim. Eu disse, o senhor tem razão. Saí correndo. O cara quando nasce é assim para o sofrimento. Mas eu já tô acostumado. Fiz lá meu trabalho direitinho", disse.