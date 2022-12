Veja trajetória de Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos anunciado por Lula

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, na manhã desta quinta-feira (22), em pronunciamento no CCBB de Brasília, o nome do advogado e professor Silvio Almeida, de 46 anos, como futuro ministro dos Direitos Humanos. Ele ficou conhecido nacionalmente pela luta contra racismo estrutural e a criação de políticas em prol da diversidade.

O paulista é advogado, professor e Presidente do Instituto Luiz Gama — organização de direitos humanos voltada à defesa jurídica das minorias e de causas populares. Ele foi um dos escolhidos por Lula para coordenar os trabalhos no gabinete de transição responsável pela área dos Direitos Humanos.

Para 2023, o novo ministro deve contar com um reforço de R$ 250 milhões no Orçamento da pasta, espaço aberto com a aprovação da PEC da Transição.

Formação acadêmica

Legenda: Silvio Almeida é professor, filósofo e advogado. Ele fez parte do grupo técnico de direitos humanos durante a transição de governo Foto: Reprodução/YouTube

O novo ministro é formado em direito e filosofia, além de ser mestre em Direito Político e Econômico, doutor em filosofia e Teoria Geral do Direito. Atualmente, atua como professor da FGV-SP; da Universidade Presbiteriana Mackenzie; foi professor convidado da Universidade de Duke.

Além disso, é consultor técnico da Federação Quilombola do Estado de São Paulo e na área de ações afirmativas, políticas públicas e compliance antidiscriminatório.

Ele também leciona na Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGV-EAESP) e na Escola de Direito de São Paulo da FGV. O ministro foi ainda professor visitante da Universidade de Columbia (EUA) e da Universidade de Duke (EUA).

No ano de 2018, Silvio Almeida lançou o livro “Racismo Estrutural”, onde leva dados estatísticos e discute como o racismo está na estrutura social, política e econômica da sociedade brasileira.