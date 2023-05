Veja detalhes da investigação da PF sobre a atuação de André Fernandes no 8 de janeiro

O deputado federal do Ceará André Fernandes (PL) cometeu crime contra o Estado Democrático de Direito ao fazer publicações antes e durante os atos golpistas de 8 de janeiro. A conclusão é da Polícia Federal (PF), tomada no âmbito do Inquérito 4.919, que tem como relator o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nessa quinta-feira (25), o Diário do Nordeste teve acesso a trechos do que diz o relatório da investigação. O documento com os detalhes da apuração foi remetido pelo ministro ao procurador-geral da República, Augusto Aras, que terá 15 dias para decidir se irá denunciar o cearense. No despacho, Moraes cita detalhes que foram decisivos para a investigação concluir que André Fernandes agiu com a “real intenção” de praticar o crime.

Primeiro post

A PF tomou como prova duas publicações feitas pelo deputado. A primeira foi em 6 de janeiro, dois dias antes dos atos antidemocráticos. Nela, o parlamentar convocou aliados para um ato supostamente “contra o governo Lula”.

Legenda: Deputado cearense incentivou a ida aos atos em Brasília Foto: Reprodução

"Neste final de semana acontecerá, na Praça dos Três Poderes, o primeiro ato contra o governo Lula. Estaremos lá", escreveu Fernandes na sua conta do Twitter.

Nesta primeira publicação, inicialmente, os investigadores apontam que “parece não ser explícita” a incitação aos atos golpistas. Contudo, para a PF, ao correlacionar essa convocação com o segundo post fica clara a intenção do parlamentar.

Segundo post

A segunda prova contra o deputado ocorre no dia 8 de janeiro. Já durante a invasão à Praça dos Três Poderes, com as sedes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do STF e do Palácio do Planalto depredados, o cearense publicou a foto de uma porta da Suprema Corte com uma placa indicando o nome de Alexandre de Moraes.

Legenda: Deputado fez publicações contra o STF mesmo após a invasão e depredação do local Foto: Reprodução

Fernandes ainda escreveu: "Quem rir vai preso". O deputado federal eleito pelo Ceará apagou a mensagem e mudou a identificação no Twitter logo após a repercussão negativa da publicação.

Prova cabal

É esta segunda publicação que, para a PF, não deixa dúvidas de que Fernandes “coadunou com a depredação do patrimônio público praticada pela turba que se encontrava na Praça dos Três Poderes”.

Para os investigadores, um agravante do caso é que Fernandes “conferiu ainda mais publicidade à depredação, tendo em vista o alcance das suas redes sociais”.

Ainda de acordo com o relatório da Polícia Federal, fica “demonstrada a real intenção com a primeira postagem, que era a de incitar a prática delituosa”.

Compactuação com os atos golpistas

Mais à frente no relatório, os investigadores refutam o posicionamento do parlamentar de que ele foi contra os atos terroristas. A PF usa como prova o fato de que o próprio Fernandes compartilhou imagens da destruição do patrimônio público.

Relatório da PF sobre André Fernandes “(O que) contraria a sua fala de que no dia 08/01/2023, ainda durante os ataques, publicou na sua conta do Twitter que não compactuava com a depredação de patrimônio público”

Por fim, o documento enviado ao ministro Alexandre de Moraes aponta que André Fernandes tentou, “com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais".

A versão do deputado

Desde que tornou-se alvo do inquérito no STF, o cearense vem negado que teria como prever o desfecho do ato convocado por ele próprio no dia 6 de janeiro. Nesta quinta-feira (25), procurado novamente pela reportagem do Diário do Nordeste, ele comentou sobre a segunda publicação tomada como prova pela PF.

André Fernandes (PL) Deputado federal investigado em inquérito no STF “Se fazer uma crítica ao ativismo judicial for crime, então não existe mais democracia no Brasil. Gostaria muito de depor na CPMI do 8 de janeiro, dessa vez publicamente, à luz do dia, para que o povo brasileiro veja o quão absurdo é essa investigação”

O parlamentar é autor do pedido de abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Congresso Nacional, que iniciou as discussões nesta quinta e investiga os ataques golpistas do dia 8 de janeiro.

Ele esteve na primeira sessão do colegiado e comentou sobre a investigação do STF.

"Temos total interesse que (o 8 de janeiro) seja investigado, linha por linha, pessoa por pessoa, detalhes por detalhes. E não que aconteçam investigações dentro de quatro paredes, onde ninguém sabe o que está acontecendo. Como é o caso do Supremo Tribunal Federal, que me investiga porque eu fiz uma crítica ao ativismo judicial no dia 8 de janeiro. (Eu) não estava aqui em Brasília, mesmo assim estou dentro desse inquérito”, disse.

