UP tem primeira mulher trans a presidir partido no Ceará

A Unidade Popular pelo Socialismo (UP) realizou um feito inédito no Ceará: elegeu a primeira mulher trans para assumir a presidência de um diretório estadual partidário. Professora e historiadora, Sued Carvalho foi candidata à deputada federal em 2022 e recebeu 2.140 votos. Agora, é a presidente da UP no Estado.

“Não queremos ocupar os espaços apenas por ocupar, mas para intervir verdadeiramente e defender os interesses da classe trabalhadora. Além das eleições, quantas mulheres trans estão à frente da construção política dos seus partidos? É preciso refletir sobre isso”, declarou Sued, em nota enviada pelo partido.

A eleição foi realizada entre os dias 16 e 17 deste mês e contou com a presença de mais de 90 delegados da legenda, distribuídos em seis cidades: Fortaleza, Juazeiro do Norte, Itapajé, Quixadá, Crateús e Caucaia.

Assuntos relacionados

A UP foi fundada em 2016 a partir da união de militantes que estavam insatisfeitos com os partidos de esquerdas existentes. Foi nesse ano que a Unidade Popular iniciou o processo de coleta de assinaturas de apoiadores para poder, de fato, ser reconhecida como um partido político. Em dezembro de 2019, a Justiça Eleitoral registrou oficialmente a UP, depois que a agremiação alcançou cerca de 492 mil assinaturas — o equivalente a 0,5% dos votos para a Câmara dos Deputados.

A primeira vez que a agremiação apresentou candidatura foi na eleição de 2020, com a candidatura de Paula Colares, em Fortaleza. Em 2022, Serley Leal concorreu ao Governo do Ceará.

Representatividade

Segundo levantamento da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais (Antra), foram registradas apenas 79 candidaturas de pessoas trans nas eleições de 2022 em todo o País. Destas, 70 eram de travestis e mulheres trans — um crescimento de 34% em relação a 2018. Uma delas era a de Sued Carvalho, pela UP no Ceará.

Natural de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, Sued Carvalho tem 28 anos e é formada em História pela Universidade Regional do Cariri (Urca). Em 2018, passou em concurso público para o cargo de professor de História pela Secretaria de Educação do Estado da Paraíba. No ano passado, disputou a sua primeira eleição pela UP, concorrendo ao cargo de deputada federal.