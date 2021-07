TSE reforça defesa da urna às vésperas da retomada do debate sobre voto impresso na Câmara

Em meio à cruzada da base aliada do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em prol do voto impresso, que deve voltar à pauta da Câmara dos Deputados em agosto, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem reforçado sua atuação em defesa da confiabilidade do voto eletrônico.

Uma das mais recentes investidas do presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, é a formação de um núcleo de monitoramento que reforce a segurança do sistema eleitoral brasileiro.

Na última terça-feira (27), Barroso decidiu designar dois servidores do alto escalão do TSE para a tarefa de monitorar manifestações relacionadas à segurança do processo eleitoral: a secretária-geral do Tribunal, Aline Osório, e o secretário de tecnologia da Corte, Júlio Valente.

O TSE já tem promovido campanhas para desmentir informações falsas e dar mais transparência aos mecanismos que garentem segurança à urna eletrônica. O núcleo recém-criado estará inserido neste trabalho.

Evento

Neste contexto, Luís Roberto Barroso participa, na próxima sexta-feira (30), do encerramento da Bienal Internacional Paulo Bonavides para falar sobre "Constitucionalismo Democrático no Século XXI".

O painel será mediado pelo advogado cearense André Costa, presidente do Instituto Cearense de Direito Eleitoral (Icede).

O evento, que teve início nesta quarta (28), tem como tema central "Por um Direito Constitucional de luta e resistência". A realização é da Subsecção Crato da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e da Escola Superior da Advocacia do Ceará (ESA-CE), além da Universidade Regional do Cariri (Urca) e da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Serviço:

Painel de encerramento da Bienal Internacional Paulo Bonavides, com Luís Roberto Barroso

Quando: 30 de julho, às 19h

Inscrições gratuitas e transmissão: cursos.esace.org.br