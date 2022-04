TRE-CE amplia atendimento presencial para usuários regularizarem título de eleitor

O atendimento presencial a pessoas que precisam regularizar a situação eleitoral será ampliado no Tribunal Regional Eleitoral no Ceará (TRE-CE) entre a próxima segunda-feira (25) e o dia 4 de maio.

Quem tiver pendências nesse período deve agendar o atendimento no site do TRE ou pelo Disque Eleitor 148 das 8h às 14h para o Centro de Eventos do Ceará, onde haverá 80 guichês.

Enquanto isso, a Central de Atendimento ao Eleitor, na Praia de Iracema, ficará fechada.

Demandas a distância

O TRE ressalta que o atendimento remoto pelo Sistema Título Net seguirá ativo. Isto quer dizer que o usuário poderá efetuar as mesmas atividades sem sair de casa, como tirar o título pela primeira vez, transferir o domicílio eleitoral, alterar dados cadastrais, regularizar situação e emitir multar.

Após o preenchimento das informações pessoais no Sistema Título Net, é gerado um protocolo por onde o usuário consegue acompanhar o andamento do processo.

Caso os dados enviados à Zona Eleitoral estejam corretos, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fará a validação.