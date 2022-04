Congressistas vão recorrer ao STF contra perdão de Bolsonaro a Daniel Silveira

Senadores e deputados reagiram contra o decreto do presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta quinta-feira (21), no qual concede perdão ao deputado Daniel Silveira (PTB). O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o parlamentar a 8 anos e 9 meses de prisão após ataques a ministros da Corte, instituições e à democracia.



Marcelo Ramos (PSD-AM), vice-presidente da Câmara, argumentou que a decisão do presidente demonstra um "desapreço dele pela ordem democrática". O parlamentar ainda disse que "o decreto é absolutamente inepto na medida em que ele anula uma pena que ainda não existe, porque o processo não transitou em julgado".

"É importante que todas as forças democráticas do País percebam que o que está em jogo nas próximas eleições é a democracia ou a barbárie e que não é tempo de brincar de candidaturas para marcar posição, sob pena de simplesmente não termos candidaturas em breve", afirmou Ramos.Ao Estadão, o senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP) declarou que vai protocolar uma ação no STF para pedir a. No Twitter, Randolfe escreveu que o presidente usou um dos Poderes "para perdoar o criminoso". "A missão de Bolsonaro e do Bolsonarismo é esculhambar a Constituição. Não permitiremos!!", afirmou.O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, declarou que a bancada do seu partido vai propor um projeto de decreto legislativo na Câmara paraa decisão de Bolsonaro. Ele defendeu que irá procurar partidos de oposição para também entrar no STF questionando a decisão de perdoar Daniel Silveira.

Já, o senador Omar Aziz (PSD-AM) disse que o decreto de Bolsonaro "desrespeita a Constituição". "O deputado Daniel Silveira, por mais de uma vez, incitou a violência contra uma instituição", afirmou. "Imagine alguém incitar a violência contra o presidente Bolsonaro? Ele abre um precedente para aqueles que querem um retrocesso político no País", argumentou.Procurados pelo Estadão, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), informaram que não se pronunciariam.