Graça constitucional: entenda o recurso usado por Bolsonaro para perdoar Daniel Silveira

O presidente Jair Bolsonaro anunciou o perdão da pena do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), com base na legislação da graça constitucional, nesta quinta-feira (21). A decisão anula a condenação feita pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por atos antidemocráticos e ataques a instituições nesta quarta-feira (20).

Dessa forma, Daniel Silveira está livre da pena de oito anos e nove meses em regime fechado definida pelo tribunal. O indulto presidencial foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta noite.

Leia mais PontoPoder Bolsonaro decreta perdão de pena a Daniel Silveira após condenação pelo STF; entenda a decisão

Para conceder esse perdão ao deputado, Bolsonaro usou o artigo 734 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 do Código de Processo Penal. Esse trecho da legislação trata do indulto e da anistia estabelecendo o seguinte:

Art. 734. A graça poderá ser provocada por petição do condenado, de qualquer pessoa do povo, do Conselho Penitenciário, ou do Ministério Público, ressalvada, entretanto, ao Presidente da República, a faculdade de concedê-la espontaneamente.

O uso da graça constitucional foi divulgado por Bolsonaro durante uma transmissão nas redes sociais. No decreto, o presidente cita a liberdade de expressão como um dos pontos considerados para a decisão.

Daniel Silveira publicou vídeos em que defendia intervenção militar e atacava o STF, conforme a denúncia analisada.

Veja os seis pontos considerados pelo presidente: