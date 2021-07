TJCE inicia campanha de 15 anos da Lei Maria da Penha em ação durante Clássico-Rei

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) dará início à campanha de comemoração dos 15 anos da Lei Maria da Penha e de combate à violência doméstica. O lançamento nacional será durante o jogo Fortaleza x Ceará que acontece neste domingo (1), às 20h30, válido pela série A do Campeonato Brasileiro de Futebol.

Durante o Clássico-Rei , os times exibirão banners com a logomarca da campanha e frases de incentivo à denúncia para os torcedores e torcedoras que vão acompanhar a partida de casa. A ação conta com o suporte dos clubes cearenses e da Federação Cearense de Futebol (FCF).

“As campanhas são importantes para incentivar as mulheres vítimas a buscarem ajuda e também para coibir manifestações abusivas nas relações", pontua desembargadora Marlúcia de Araújo Bezerra, que preside a Coordenadoria da Mulher do TJCE.

Ao longo do mês de agosto, irão ocorrer outras iniciativas, como uma série de matérias e postagens nas redes sociais, destacando o papel do Judiciário no combate à violência e as inovações sociais promovidas durante esses últimos 15 anos.

A campanha também contará com o lançamento de vídeo com artistas cearenses se manifestando contra a violência doméstica, com o título “Cole essa ideia”.