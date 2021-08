Ceará x Fortaleza: confira horário, onde assistir e prováveis escalações do Clássico-Rei

Dois times no G-7 da Série A do Campeonato Brasileiro, consolidados há anos na elite do futebol nacional, com sequências de invencibilidade e um pequeno tabu em jogo. Todo Clássico-Rei já reserva uma mística especial, mas o duelo deste domingo (1º), às 20h30min, na Arena Castelão, tem vários elementos atrativos e que fazem deste Ceará x Fortaleza um confronto muito aguardado e cercado de expectativas.

O Tricolor faz campanha espetacular no Brasileirão, ocupando a 3ª colocação, com 27 pontos em 13 rodadas. O time comandado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda é a grande sensação da competição até aqui e tem praticado um futebol vistoso, envolvente e esteticamente agradável, alinhando desempenho com resultados.

O Alvinegro não fica muito atrás na tabela, realizando ótima campanha até aqui, ocupando o 7º lugar, com 19 pontos. Há mais de um ano no cargo, Guto Ferreira pode não entregar uma equipe ofensiva, mas sem dúvidas, monta um Ceará bastante competitivo, que tem entregado resultados e é muito difícil de ser derrotado.

São duas equipes com estilos opostos, com uma mais propositiva e outra mais reativa. Mas que, dentro do campeonato, têm conseguido realizar jogos competitivos e somar pontos importantes.

MUDANÇAS NAS EQUIPES?

Legenda: Ceará e Fortaleza protagonizaram jogos equilibrados nas últimas temporadas Foto: Fabiane de Paula / SVM

O Ceará tem ausências e retornos para enfrentar o Fortaleza no Clássico-Rei e Guto realizará mudanças na equipe. Buiú e do volante Marlon, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo contra o Sport e devem retornar ao time titular. O atacante Speed Mendoza também está liberado, assim como o zagueiro Luiz Otávio, e todos deverão ser titulares.

Já o Fortaleza tem força máxima para o duelo. Vojvoda poderá contar com o goleiro Felipe Alves e o atacante Wellington Paulista, que recentemente estiveram no Departamento Médico, além de três jogadores que ficaram fora dos últimos jogos, seja do Brasileirão ou da Copa do Brasil: os zagueiros Titi (suspensão) e Benevenuto (já jogou a Copa do Brasil pelo Botafogo) e o atacante David (suspensão).

EMBALADOS

Legenda: Os dois times vêm embalados na Série A Foto: Fabiane de Paula

O Ceará não sabe o que é perder há nove rodadas, com três vitórias e seis empates no período. E justamente por isso ostenta a maior série invicta da Série A neste momento. O Vovô saiu de campo pontuando em 11 dos 13 jogos que fez até aqui e, nos últimos seis jogos, tomou gols em apenas um (no empate em 2 a 2 com o Cuiabá).

O Fortaleza também vive ótima fase. São cinco vitórias seguidas, sendo quatro no Brasileirão, as últimas três contra adversários paulistas (Corinthians, São Paulo e Bragantino). O Tricolor tem o 5º melhor ataque do torneio e ostenta a defesa menos vazada.

O momento das duas equipes dá uma dimensão ainda maior para este jogo, que por valer três pontos na Série A, já tem um peso enorme para os dois lados.

PEQUENO TABU

Legenda: Guto Ferreira e Vojvoda se enfrentarão pela 5ª vez. Até aqui, dois empates e duas vitórias do argentino Foto: Thiago Gadelha

Em jogo, também, um pequeno tabu. Até aqui, em cinco jogos, foram duas vitórias do Fortaleza e três empates. Com isso, o Ceará busca vencer o primeiro Clássico-Rei do ano, enquanto o Fortaleza tenta manter a invencibilidade que tem sobre o maior rival 2021.

Além disso, o técnico Guto Ferreira tenta também triunfar pela primeira vez sobre Vojvoda. Em quatro duelos entre os treinadores, o argentino venceu dois e empatou dois.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Campeonato Brasileiro

Data: 1ª de Agosto de 2021

Hora: 20h30min

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

ESCALAÇÕES

CEARÁ

Richard; Buiú (Fabinho), Messias, Luiz Otávio (Gabriel Lacerda) e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Marlon, Jorginho e Lima; Mendoza e Cléber. Técnico: Guto Ferreira

FORTALEZA

Marcelo Boeck (Felipe Alves); Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ederson, Felipe, Matheus Vargas e Lucas Crispim; David e Robson (Wellington Paulista). Técnico: Juan Pablo Vojvoda