TCE analisa contas do governo de Camilo Santana e Izolda Cela em 2022 nesta terça (5)

O Tribunal de Contas do Ceará (TCE) vai analisar, nesta terça-feira (5), as contas do Governo do Estado de 2022, dos então governadores Camilo Santana (PT) e Izolda Cela (sem partido).

A Corte vai analisar o parecer prévio do relator do processo, conselheiro Alexandre Figueiredo, para emitir recomendação de aprovação, aprovação com ressalvas ou reprovação. A decisão do TCE serve de parâmetro para guiar a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) na votação das contas. São os deputados quem decidem se as contas do Governo de 2022 serão aprovadas ou reprovadas.

Em parecer prévio ao do relator, o Ministério do Ministério Público de Contas recomenda a aprovação com ressalvas devido a algumas medidas que precisam ser adotadas, como garantir que a previdência dos servidores públicos seja devidamente estruturada.