STF manda PF ouvir ex-estagiária de Lewandowski apontada como informante de Allan dos Santos

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou, nesta quarta-feira (6), que a ex-funcionária do gabinete do ministro Ricardo Lewandowski, Tatiana Garcia Bressan, seja ouvida imediatamente pela Polícia Federal (PF). Ela é suspeita de ser informante do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos. As informações são da CNN.

Conversas entre o blogueiro e Tatiana foram reveladas, nesta quarta, pelo jornal Folha de S. Paulo. Em trocas de mensagens, Allan pediu que ela atuasse como “informante”. A então estagiária teria respondido: “Será uma honra”. Tatiana estagiou no gabinete de Lewandowski de 19 de julho de 2017 a 20 de janeiro de 2019.

Os diálogos revelados ocorreram entre 23 de outubro de 2018 e 31 de março de 2020. O depoimento da ex-estagiária ocorrerá no âmbito do inquérito das fake news, que investiga o blogueiro e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

À Folha de S. Paulo, a ex-estagiária negou ter sido informante de Allan. Segundo ela, o contato com ele ocorreu somente por que queria um emprego com a deputada federal Bia Kicis. Tatiana disse que não foi contratada.

Procurada pelo jornal, a assessoria do gabinete da deputada afirmou não conhecer Tatiana.

Já o blogueiro não respondeu aos questionamentos da reportagem.