STF forma maioria e derruba perdão da pena concedida por Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta quarta-feira (10), e derrubou o perdão da pena do ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro

O STF já havia votado sobre a queda do indulto na última sexta-feira (5) e, nesta tarde, o julgamento foi concluído com os votos dos ministros Luiz Fux e do decano da Corte, ministro Gilmar Mendes, que acompanharam a relatora. O placar final foi de 8 a 2 pela derrubada do perdão.

Condenado em 2022 a 8 anos e 9 meses de prisão por conta de ataques direcionados aos ministros da Corte, o indulto foi assinado pelo ex-chefe do Executivo nacional um dia após a condenação do parlamentar pelo STF.