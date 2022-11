Senador Tasso Jereissati critica PEC da Transição e adianta que deve votar contra

O senador cearense Tasso Jereissati (PSDB) criticou a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) apresentada pela equipe de transição do Governo Lula (PT). Tasso defendeu o auxílio financeiro para a população, mas classificou o texto como “absurdo” e prometeu votar contra, caso não seja alterado.

“Ninguém é contra o auxílio de R$ 600. Isso é absolutamente necessário, tem que ser feito e não se pode negar ao novo governo essa tranquilidade. Mas o que está proposto na PEC é muito mais do que isso. São recursos que vão nos levar a um caminho que ninguém tem noção onde pode acabar. Se essa PEC for do jeito que está aí, voto contra e peço aos meus colegas do PSDB que votem contra”, disse Tasso.

A declaração foi dada pelo tucano durante entrevista ao portal UOL, nesta sexta-feira (18). O político reclama do prazo do auxílio previsto na PEC.

Tasso Jereissati (PSDB) Senador "A obrigação do Congresso é dar ao novo governo condições de cumprir a promessa básica, de R$ 600, por um ano. E durante o ano que vem, com um novo Congresso, fazer essa discussão com plano mais amplo. Inclusive com um tipo de arcabouço fiscal que o governo pretende para segurar a trajetória da dívida"

