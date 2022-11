Cearenses nomeados para a transição de Lula chegam a 12; veja a lista completa

Chegou a 12 o número de cearenses que passaram a integrar a equipe de transição entre os governos do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), e do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao longo dos últimos dias, o vice-presidente eleito e coordenador da transição, Geraldo Alckmin (PSB), tem feito anúncios quase diários de novos integrantes do grupo.

Entre os cearenses, participam nomes como o senador eleito Camilo Santana (PT) e Veveu Arruda, marido da governadora Izolda Cela (sem partido).

Jaana Flávia Fernandes, professora universitária, está no GT da Educação;

Camilo Santana (PT), ex-governador e senador eleito, está no GT do Desenvolvimento Regional;

José Pimentel (PT), ex-senador, está no GT da Previdência;

Veveu Arruda (PT), ex-prefeito de Sobral e esposo da governadora Izolda Cela, está no GT da Educação;

Helena Martins, jornalista e professora universitária, está no GT da Comunicação;

Rubinho Lopes, coordenador nacional do Setorial de Pessoas Com Deficiência do PT, está no GT dos Direitos Humanos;

Arialdo Pinho, secretário do Turismo do Ceará, está no GT do Turismo;

Felipe Matias, cientista chefe de Aquicultura e Pesca Artesanal do Ceará, está no GT de Pesca;

Wesley Diógenes, engenheiro sanitarista e ambiental, além de dirigente nacional da Rede Sustentabilidade, está no Conselho Político da Transição;

Pedro Ivo, ex-assessor do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e ex-secretário do Meio Ambiente e Planejamento Urbano em Fortaleza, está no GT do Meio Ambiente;

Jade Beatriz, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, está no GT da Juventude;