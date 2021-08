José Serra tira licença para tratar doença de Parkinson

O senador José Serra (PSDB-SP) anunciou, nesta terça-feira (10), que irá se licenciar do mandato por quatro meses para tratar da doença de Parkinson, diagnosticada na última semana após avaliações neurológicas.

Parkinson

Segundo nota de sua assessoria de imprensa, a doença encontra-se em estágio inicial, e o afastamento do parlamentar é para que ele se adapte à medicação, que também vai tratar do seu distúrbio do sono.

O pedido de licença-saúde foi aprovado pelos senadores e se estende até o dia 10 de dezembro. Em seu lugar assume o primeiro suplente, José Aníbal.

"O parlamentar encontra-se em bom estado de saúde, mas optou pelo afastamento para que seu suplente, José Aníbal, possa assumir, sem deixar a cadeira de senador por São Paulo em vacância durante o período do tratamento experimental. A decisão também evitará eventuais paralisações no andamento dos projetos em favor do país", disse a equipe de Serra.

Serra e a Covid-19

Em junho deste ano, Serra ficou 13 dias internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, logo após ser diagnosticado com Covid-19. Na época, ele não havia apresentado nenhum sintoma da doença, mas optou pela internação como forma de precaução.

Já no mês de julho, ele foi submetido a um cateterismo e a um implante de stent em artéria do coração.