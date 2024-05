Senador Hamilton Mourão justifica a ausência durante tragédia no RS: 'Desvio de função'

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) rebateu as cobranças de uma maior presença no Rio Grande do Sul, que vive a tragédia das enchentes motivadas pelas fortes chuvas. O parlamentar alegou que estaria saindo de sua função caso estivesse presencialmente envolvido nos trabalhos de apoio.

“Eu sou um homem de 70 anos de idade. Quantos homens de 70 anos de idade então no meio da água aí? Eu não vejo isso como a minha função, eu estarei tendo um desvio de função”, defendeu o ex-vice-presidente, em entrevista à Rádio Gaúcha, nesta sexta-feira (24). Na ocasião, ele foi questionado sobre a atuação de voluntários “sem atribuição” nos locais inundados, o que aumentaria a responsabilidade dos políticos eleitos.

Mourão disse que pretende evitar uma “exploração política da tragédia”. O senador revelou ainda que mandou “inúmeras carretas de doação” para o Estado, mas resolveu não divulgar a ação.

“Eu aceito a crítica que vem sendo feita, mas aproveito a oportunidade que vocês estão me dando para mostrar como é a forma que eu vejo. O meu trabalho para que as pessoas saiam dessa situação difícil é um trabalho silente, contínuo e sem querer capitalizar politicamente”, salientou.

Vice-presidente da chapa com Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão elegeu-se senador pelo Rio Grande do Sul nas Eleições de 2022. O político obteve 2.593.229 votos dos eleitores gaúchos (44,11% dos votos válidos). O mandato dele segue até 2031.

TRAGÉDIA NO RS

O Rio Grande do Sul registrou pelo menos 163 mortos e 581,6 mil desalojados por conta da tragédia das enchentes que assolam o estado. Os números foram atualizados pela Defesa Civil na manhã desta sexta-feira (24).

O boletim contabiliza mais de 2,3 milhões de pessoas afetadas pelas fortes chuvas. Ainda estão desaparecidas 65 pessoas e 806 ficaram feridas. A Defesa Civil aponta ainda que mais de 82,6 mil pessoas foram resgatadas, além de 12.440 animais. Atuam nesses salvamentos 27.751 agentes públicos federais, do Rio Grande do Sul e de estados parceiros.