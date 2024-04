Sarto e Evandro Leitao trocam críticas nas redes sociais

O prefeito de Fortaleza, José Sarto, e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, usaram a rede social X (antigo Twitter) para trocar alfinetadas na noite deste sábado (20).

Tudo começou quando Leitão rebateu uma notícia em que Sarto fala sobre Fortaleza ser uma cidade "rebelde" e que "não aguenta hegemonia".

"O que Fortaleza não aguenta mais, prefeito Sarto, é uma gestão ruim como a sua, infelizmente. Uma gestão que vive de discurso e pouco trabalha para resolver os problemas da cidade", disse o presidente da Assembleia.

"O que Fortaleza não aguenta mais é essa diferença de atenção entre a área rica, bem cuidada, e a periferia, abandonada. Não querer alinhamento da Prefeitura com Governo do Estado e Federal por pura picuinha, é tudo o que Fortaleza não precisa", prosseguiu Evandro Leitão, que completa a sequência de tweets pedindo "mais diálogo, mais justiça social e mais oportunidades para todos os fortalezenses".

Alfinetadas em Elmano e Camilo

Sarto rebateu respondendo: "Alinhamento bom é o que eu aprendi desde pequeno: ter a casa arrumada e as contas em dia. É como funciona a Prefeitura de Fortaleza".

O chefe do executivo municipal concluiu estendendo as alfinetadas ao governador do Ceará, Elmano de Freitas, e ao ministro da Educação e ex-governador do Estado, Camilo Santana. "O contrário do Governo do Estado e do Ministério da Educação, que devem a fornecedores e atrasam pagamento até de transporte escolar", disse.

Nesse último tweet, Sarto chegou a usar a hashtag "#VaiVerSeEuToNaEsquinaLeitao".