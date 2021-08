Rua em São Paulo se chamará Frei Tito em homenagem a cearense perseguido pela ditadura

Uma rua na Vila Leopoldina, bairro localizado na capital paulista, passará a homenagear o cearense Frei Tito. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou, na quarta-feira (25), projeto de lei que muda o nome da atual rua Dr. Sérgio Fleury, que passa agora a se chamar rua Frei Tito.

A mudança foi proposta em abril de 2013, pelo ex-vereador e agora deputado federal Orlando Silva (PCdoB), e tem co-autoria compartilhada com outros parlamentares.

A aprovação do projeto de lei teve repercussões no Ceará. O deputado estadual Renato Roseno (Psol), por exemplo, disse nas redes sociais que se trata de "uma vitória representativa, que celebra a memória da defesa da democracia".

Câmara de São Paulo aprovou mudança de nome da rua Sérgio Fleury, notório torturador da ditadura, para rua Frei Tito, homenagem ao religioso cearense que lutou contra o regime e foi torturado por Fleury. Uma vitória representativa, que celebra a memória da defesa da democracia — Renato Roseno (@renatoroseno) August 26, 2021

Frei Tito foi alvo de perseguição da ditadura militar. Próximo ao movimento estudantil, ele foi preso em 1968 durante o 30º Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE). O cearense viria a ser preso novamente, nos anos seguintes, sendo alvo de tortura por agentes do regime.

Exílio

Frei Tito acabou sendo exilado, em dezembro de 1970, e seguiu para o Chile. De lá, viajou para Itália e em seguida para França, onde faleceu em 1974.

Com a mudança no nome aprovada pela Câmara Municipal, a rua de São Paulo deixa de fazer referência ao ex-delegado Sérgio Fernando Paranhos Fleury, titular da Delegacia de Investigações Criminais (Deic) que atuou também no Departamento de Ordem Política e Social (Dops).

O ex-delegado teria, inclusive, feito parte das sessões de torturas cometidas contra Frei Tito.