Ricardo Salles perde para Ciro Gomes em ação de danos morais

O deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), que foi ministro do Meio Ambiente na gestão de Jair Bolsonaro (PL), perdeu a ação de danos morais contra o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT). Conforme o Uol, o processo tramitava na Justiça de São Paulo.

Em 2022, Ciro declarou em entrevista que Salles era "contrabandista de madeira", acrescentando ainda que o apoiador de Bolsonaro era "ex-ministro do desmatamento e contrabando". Na época, disse que Salles teria dado R$ 1 mil para pessoas hostilizarem ele em um restaurante.

Após declarações, o parlamentar solicitou R$ 20 mil por danos morais. O jornal O Globo detalhou que processo foi negado sem possibilidade de recurso. Salles afirmou que nunca foi condenado por nenhum crime, enquanto Ciro contestou que estava apenas rememorando informações divulgadas na mídia.

"A entrevista do requerido, no que toca ao autor, por si só, não traz qualquer violação a direito da personalidade que exceda os limites de uma campanha eleitoral (...) É da natureza das eleições o 'ataque' ao oponente. Não havendo nos autos fato certo e específico, consistente em notícia de discurso especialmente injurioso ou difamatório, melhor prestigiar a liberdade de expressão e de manifestação do pensamento", declarou a juíza Patrícia Martins Conceição, em trecho do processo.