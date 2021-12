Retrospectiva 2021: Teste seus conhecimentos no Quiz sobre os principais fatos políticos do ano

O ano de 2021 rendeu muitas reviravoltas no mundo político. Ainda no começo do ano, teve disputa pelo protagonismo da vacina contra a Covid-19, o País viu o Supremo Tribunal Federal anular as condenações do ex-presidente Lula, devolvendo-lhe os direitos políticos, o presidente Jair Bolsonaro voltou a se filiar a um partido do Centrão, e a CPI da Covid-19 ganhou cada vez mais repercussão nacional.

Você é capaz de lembrar os principais fatos que aconteceram na política em 2021?

O Diário do Nordeste te convida a relembrar o que aconteceu em 2021 em um quiz sobre destaques políticos deste ano.

Teste seus conhecimentos:

