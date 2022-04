Representantes da Aneel e da Enel irão ao Congresso esclarecer aumento na conta de luz

A pedido de senador cearense Eduardo Girão (Podemos), representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Enel Distribuidora do Ceará devem ir ao Congresso Nacional para explicar o aumento no valor da energia elétrica fornecida aos cearenses.

Nesta terça-feira (26), o parlamentar conseguiu aprovar o requerimento de convite na Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) do Senado Federal.

“Sabemos que esse é um insumo básico para todos e que esse aumento impacta diretamente o dia a dia tanto do cidadão comum, quanto de todas as empresas. Ainda vivemos uma crise social, por isso mesmo a imposição de um reajuste da monta de quase 25%, nesse momento tão crítico, será indiscutivelmente danoso para a retomada do crescimento, bem como representa uma violação dos direitos dos consumidores”, disse Girão.

Mobilização

Na última sexta-feira (22), o parlamentar já havia enviado ofício ao diretor geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Pepitone da Nóbrega, solicitando informações sobre o aumento na conta de luz dos cearenses. Outros parlamentares cearenses também têm feito mobilizações.

Na Assembleia Legislativa do Ceará, por exemplo, cresce a pressão para abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a prestação de serviço da Enel.

Na Câmara dos Deputados, Domingos Neto (PSD) apresentou um projeto de decreto legislativo para suspender o reajuste. Já o deputado federal Heitor Freire (UB) apresentou um pedido de liminar na Justiça Federal para barrar o aumento.