Relator do arcabouço confirma votação da urgência nesta quarta-feira (17)

O deputado federal Claudio Cajado (PP-BA) confirmou, em coletiva de imprensa, a votação da urgência do arcabouço fiscal nesta quarta-feira (17) e do mérito da proposta na semana que vem.

O relator do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados confirmou a votação da urgência do projeto nesta quarta-feira. O mérito do novo marco fiscal irá para votação na próxima quarta-feira, dia 24.

Caso passe pela votação, o projeto vai direto ao plenário, sem precisar passar por debates em comissões específicas para o tema.

Conforme Cajado, as novas exceções à meta representam 1% do total de despesas. Das 13 exceções originais previstas no texto, apenas cinco foram mantidas.