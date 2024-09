Quaest Fortaleza: Capitão Wagner x José Sarto, veja a simulação de 2º turno na terceira rodada

A terceira rodada da pesquisa Quaest sobre a disputa pela Prefeitura de Fortaleza questionou os eleitores fortalezenses sobre a intenção de votos em um eventual 2º turno.

Segundo o levantamento divulgado nesta quarta-feira (25), em caso de confronto direto entre Capitão Wagner (União) X José Sarto (PDT), o candidato do União Brasil está à frente com 46%. Já o candidato do PDT tem 36%.

Brancos, nulos e quem não vai votar somam 16%, enquanto 2% estão indecisos.

A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e ouviu, entre os dias 22 e 24 de setembro, 900 eleitores com 16 anos ou mais na cidade de Fortaleza. A pesquisa foi realizada pelo instituto Quaest e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE-08490/2024.

A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

Capitão Wagner X José Sarto

Capitão Wagner: 46%

José Sarto: 36%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Indecisos: 2%

Comparativo

Essa é a segunda vez que os eleitores são questionados sobre cenários de 2º turno em Fortaleza.

No último levantamento, divulgado no dia 11 de setembro, Capitão Wagner estava na frente com 48% das intenções de voto em caso de eventual 2º turno. José Sarto somava 34%.

