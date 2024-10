Quaest Fortaleza 2º turno: Evandro Leitão tem 50%; André Fernandes, 50%, nos votos válidos

A terceira e última pesquisa Quaest do segundo turno em Fortaleza, divulgada neste sábado (26), véspera da eleição, mostra que Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL) estão numericamente empatados, com cada um com 50% dos votos válidos.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%. Na modalidade estimulada, os nomes dos candidatos são apresentados à pessoa entrevistada ao lado da identificação de qual partido são filiados.

A Quaest mediu os resultados em votos válidos, que é como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga o resultado oficial das eleições. Para este cálculo, foram levadas em consideração as intenções de voto da pesquisa, o padrão e o perfil de comparecimento na cidade de Fortaleza.

Além disso, nos votos válidos, considera também o nível de probabilidade de os eleitores saírem de casa para votar, ou seja, o nível de engajamento dos eleitores de cada candidato - é o modelo likely voter, que considera eleitores com maior propensão a votar.

O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e ouviu 1.002 pessoas. A pesquisa foi realizada entre sexta-feira (25) e sábado (26), com eleitores com 16 anos ou mais na cidade de Fortaleza. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

Estimativa de votos válidos

(a partir do modelo de likely voter)

Evandro Leitão (PT) : 50%

: 50% André Fernandes (PL): 50%

Votos totais

Na pesquisa estimulada, considerando os votos totais, André Fernandes e Evandro Leitão estão numericamente empatados, com 44%. Branco, nulo e não vai votar somam 11%. Já os indecisos são 1%.

No levantamento, os entrevistados responderam à pergunta: "Se a eleição de segundo turno para prefeito fosse hoje, em quem você votaria?"

Comparativo

A primeira rodada da pesquisa Quaest do segundo turno em Fortaleza foi divulgada no último dia 18 de outubro. Nela, André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) estavam numericamente empatados com 43%. Indecisos somavam 4%. Branco/Nulo/Não Vai Votar totalizavam 10% dos entrevistados.

A segunda rodada foi divulgada no último dia 23 de outubro. Nela, Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL) estavam tecnicamente empatados — a diferença entre os dois estava dentro da margem de erro. O candidato do PT tinha 44% das intenções de votos, já o representante do PL totalizava 42%. Indecisos somavam 2%. Branco/Nulo/Não Vai Votar totalizavam 12% dos entrevistados.

A margem de erro e o índice de confiança são os mesmos em todas as rodadas.

3ª RODADA QUAEST FORTALEZA NO 2º TURNO — SE A ELEIÇÃO PARA PREFEITO FOSSE HOJE EM QUEM VOCÊ VOTARIA?

André Fernandes (PL) : 44%

: 44% Evandro Leitão (PT) : 44%

: 44% Indecisos : 1%

: 1% Branco/Nulo/Não vai votar: 11%

A pesquisa, contratada pela TV Verdes Mares, foi realizada pelo instituto Quaest e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE- 03187/2024. Os 1.002 eleitores foram ouvidos de forma presencial em bairros da capital cearense.

ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistador não apresenta os nomes que estão concorrendo na capital cearense, há um empate técnico entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT). O candidato do PL tem 41% das intenções de votos, já o representante do PT totaliza 40%. Indecisos totalizam 15%. Branco/Nulo/Não Vai Votar totalizam 4%.

Na primeira rodada do segundo turno, havia um empate técnico entre André Fernandes, com 39%, e Evandro Leitão, com 35%. Indecisos totalizavam 21%. Branco/Nulo/Não Vai Votar totalizavam 5%.

Na segunda rodada, havia um empate numérico entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), ambos com 37%. Indecisos totalizavam 22%. Branco/Nulo/Não Vai Votar totalizavam 4%.

A margem de erro e o índice de confiança são os mesmos em todas as rodadas.

RESULTADO DO PRIMEIRO TURNO

No primeiro turno, realizado no último dia 6 de outubro, André Fernandes ficou em primeiro lugar. Ele obteve 562.305 votos, o que representa 40,20% dos votos válidos. Evandro Leitão recebeu 480.174 votos, o equivalente a 34,33%.

Atual prefeito, José Sarto (PDT) ficou em terceiro lugar, com 164.402 votos, o equivalente a 11,75%. Em quarto lugar, Capitão Wagner (União Brasil) obteve 159.426 votos (11,40%).

Eduardo Girão (Novo) recebeu 14.878 votos (1,06%); seguido de Técio Nunes (Psol), com 8.923 (0,64%); e de George Lima (Solidariedade), com 6.803 votos (0,49%). Chico Malta (PCB) recebeu 1.205 votos (0,09%), já Zé Batista (PSTU) ficou com 615 (0,04%).

A eleição registrou 1.397.526 votos válidos, 39.328 em branco (2,63%) e 57.003 nulos (3,81%). Compareceram às urnas 1.495.062 eleitoras e eleitores (84,48%), e as abstenções ficaram em 274.619 (15,52%).