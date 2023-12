Publicado edital do concurso da Câmara Municipal de Fortaleza; inscrições iniciam em 4 de janeiro

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza divulgou, nesta quarta-feira (27), a publicação do edital de concurso para a ocupação de 408 vagas na Casa legislativa. As inscrições começam no próximo dia 4 de janeiro e seguem até o início de fevereiro. As provas estão previstas para abril de 2024.

A seleção prevê a abertura de 408 vagas, sendo 78 para preenchimento imediato e 330 para cadastro de reserva, para cargos de níveis médio e superior.

O concurso tem previsão para:

30 vagas para agente administrativo;

2 vagas para analista de gestão de pessoas;

5 vagas para contador;

2 vagas para engenheiro civil;

6 vagas para advogado;

6 vagas para analista de informática;

2 vagas para analista de Comunicação Social;

2 vagas para Pedagogo;

2 vagas para analista de redação;

2 vagas para analista de revisão; e

19 vagas para Consultor Legislativo.

O prazo de validade do concurso será de dois anos e deve ser criado cadastro reserva.

A remuneração inicial para os cargos varia de R$ 4.740,52 até R$ 7.110,79.

As provas serão realizadas no dia 7 de abril de 2024. Para agente administrativo, o horário será das 8 às 11 horas, enquanto para os demais cargos o certame será realizado das 14 às 19 horas.

> Confira o edital completo.