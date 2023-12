PT Ceará aprova filiação de mais cinco prefeitos e chega a 40 prefeituras no Estado

A Executiva do PT Ceará aprovou, nesta quinta-feira (14), o pedido de filiação de cinco novos prefeitos para o partido. Com isso, a sigla chega à marca de oito novos mandatários municipais com adesão aprovada. No próximo domingo (17), todos os gestores participarão de um ato de filiação em um evento no Hotel Oasis Atlântico, na Av. Beira-Mar, em Fortaleza, às 9h.

Quem também passará a integrar oficialmente os quadros da legenda é o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão, que está de saída do PDT e teve, nesta quinta, sua filiação aprovada na mesma reunião da Executiva petista.

Veja também

Veja a lista de novos prefeitos que irão se filiar ao PT:

Kennedy Aquino (ex-PDT) — Uruoca

Marcone Tavares (ex-PSD) — Aurora

Aníbal Filho (ex-PDT) — Granja

Sebastiãozinho (ex-PDT) — Chaval

Dr. Guilherme (ex-PDT) — Barbalha

Ítalo Brito Alencar (ex-PP) — Nova Olinda

Professor Marcelão (ex-Pros) — São Gonçalo do Amarante

Laís Nunes (ex-PDT) — Icó

Com os novos quadros, o PT deve chegar ao comando de 40 prefeituras do Ceará.

Pós-crise

Após um período de crise nacional da sigla, em que a principal liderança da legenda, o presidente Lula (PT), chegou a ser presa e a ex-presidente petista Dilma Rousseff (PT) sofreu impeachment, o PT agora tenta aproveitar a conjuntura favorável para ampliar o poder de influência.

Em meio à disputa eleitoral do ano passado, o partido tornou-se a segunda maior força do Ceará em quantidade de prefeitos filiados. No fim do primeiro semestre deste ano, o PT Ceará já acumulava 32 prefeitos, ficando atrás apenas do PDT, que contabilizava 53.

Contudo, neste mês, pelo menos 43 prefeitos pedetistas anunciaram que pediriam desfiliação da legenda, o que deve consolidar a sigla como a maior do Ceará em número de prefeituras.