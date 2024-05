PT Aracati apoia oposição e acusa Bismarck de 'oligarquia'; prefeito rebate: 'esquerda de araque'

Se o PT Ceará tem o prefeito Bismarck Maia (Podemos), de Aracati, no rol de aliados, a nível municipal a relação entre o mandatário e os petistas é exatamente o oposto. No último dia 23 de maio, o diretório municipal anunciou que estará na oposição na disputa eleitoral de outubro deste ano.

Em 2016, o prefeito foi eleito em uma chapa que tinha como vice a petista Denise Menezes. A parceria se manteve em 2020. Contudo, em 2021 houve o rompimento político entre os dois grupos políticos.

O mais recente anúncio do rompimento eleitoral foi cercado de ataques ao chefe do Executivo municipal. Bismarck não deixou barato e fez uma transmissão ao vivo no último domingo (26), onde rebateu as críticas.

Ao anunciar a decisão, o PT Aracati publicou uma nota em que diz considerar, após oito anos compondo a gestão municipal — sendo três deles rompidos com o prefeito —, que "prevalece o modelo patrimonialista de uma oligarquia familiar, que busca estabelecer o monopólio absoluto dos espaços de representação política como sendo uma reserva destinada apenas aos parentes e amigos chegados".

Na nota, os petistas reclamam da "absoluta falta de respeito e gratidão" com a sigla. O PT Aracati anunciou ainda que irá apoiar oficialmente a pré-candidatura de Caetano Neto (Republicanos) à Prefeitura, montando uma "frente ampla" com PCdoB e PT (federados ao PT), além de Republicanos, Progressistas e União Brasil.

'Esquerda de araque'

Nas redes sociais, Bismarck comentou a decisão do PT. Ele disse que a resolução “fecha de vez” o quadro político da oposição em Aracati. “Agora eles se juntaram todos à esquerda, como eu digo, a esquerda de araque, a esquerda que abraça homofóbico, que convoca mulheres para depor sem razão para humilhar mulher na Câmara, que abraça direita corrupta como se nada tivesse acontecido”, disse.

“Alguns passaram pela gestão porque querem ficar ali para ter um apoio, mas depois saíram, e eu conheço todos eles, as razões e a vida de todos. Se juntaram todos e agora estão em um mesmo balaio, todos os responsáveis por tudo de ruim que aconteceu no Aracati em 12 anos. Eles são os responsáveis, direta ou indiretamente, como secretário, como político e como apoiadores”, acrescentou.