Professor da UFC, Jeovah Meireles é mais um cearense convocado para transição de Lula

O professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC), Jeovah Meireles, é mais um cearense convocado para integrar a equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Meireles vai fazer parte do grupo de trabalho (GT) de Ciência, Tecnologia e Inovações. Ele deve coordenar as pesquisas destinadas à popularização da Ciência. Com isso, Jeovah se junta aos outros 23 cearenses que fazem parte da transição do petista.

Doutor em Geografia Física, Jeovah Meireles é professor da UFC há 27 anos, onde também leciona para os Programas de Pós-Graduação em Geografia em Desenvolvimento e Meio Ambiente (Prodema).

CONFIRA OUTROS NOMES

Gabriel Aguiar (Psol), vereador de Fortaleza, está no GT de Cidades

Léo Suricate (Psol), ex-candidato a deputada estadual, está no GT de Cidades

José Guimarães (PT), deputado federal e vice-presidente nacional do PT, está no GT de Centro de Governo;

Leônidas Cristino (PDT), deputado federal, está no GT de Cidades;

Luizianne Lins (PT), deputada federal, esta no GT de Cidades;

André Figueiredo (PDT), deputado federal e presidente estadual do PDT, está no GT de Comunicações

Idilvan Alencar (PDT), deputado federal, ex-secretário de Educação do Ceará e ex-presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, está no GT Educação;

Célio Studart (PSD), deputado federal, está no GT de Meio Ambiente;

José Airton Cirilo (PT), deputado federal, está no GT de Pesca;

Mauro Filho (PDT), deputado federal e ex-Secretário do Planejamento e Gestão do Ceará, está no GT de Planejamento;

Jaana Flávia Fernandes, professora universitária, está no GT da Educação;

Camilo Santana (PT), ex-governador e senador eleito, está no GT do Desenvolvimento Regional;

José Pimentel (PT), ex-senador, está no GT da Previdência;

Veveu Arruda (PT), ex-prefeito de Sobral e esposo da governadora Izolda Cela, está no GT da Educação;

Helena Martins, jornalista e professora universitária, está no GT da Comunicação;

Rubinho Lopes, coordenador nacional do Setorial de Pessoas Com Deficiência do PT, está no GT dos Direitos Humanos;

Arialdo Pinho, secretário do Turismo do Ceará, está no GT do Turismo;

Felipe Matias, cientista chefe de Aquicultura e Pesca Artesanal do Ceará, está no GT de Pesca;

Wesley Diógenes, engenheiro sanitarista e ambiental, além de dirigente nacional da Rede Sustentabilidade, está no Conselho Político da Transição;

Weibe Tapeba (PT), vereador de Caucaia e coordenador da Fepoince, está no GT de Pesca

Pedro Ivo, ex-assessor do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e ex-secretário do Meio Ambiente e Planejamento Urbano em Fortaleza, está no GT do Meio Ambiente;

Jade Beatriz, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, está no GT da Juventude;

Marcelo Uchôa, advogado e professor universitário, está no GT dos Direitos Humanos.