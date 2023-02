Presidente Lula e primeira-dama Janja se mudam para o Palácio do Alvorada após reformas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, fizeram a mudança para o Palácio do Alvorada na noite desta segunda-feira (6). De chegada do Rio de Janeiro, o casal foi direto ao local, onde também irão morar as cachorras Resistência e Paris.

Nas últimas semanas, Lula vinha reclamando da impossibilidade de utilizar o palácio, que passou por reforma após a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por conta disso, no primeiro mês de governo, Lula se hospedou em um hotel na área central de Brasília.

No dia 3 de janeiro, Lula e Janja fizeram a primeira visita ao Alvorada, quando determinaram as condições precárias do espaço. Segundo a primeira-dama, infiltrações, janelas quebradas, danos em tapetes e móveis foram alguns dos problemas constatados.

"Eu, na verdade, sou um sem-casa, um sem-palácio. Vocês precisam ajudar a reivindicar o direito de eu morar, porque já faz mais de 45 dias que eu estou no hotel, e não é brincadeira", disse ele no último dia 31 de janeiro, durante discurso no Palácio do Planalto.