Presidente da França, Macron anuncia US$ 500 milhões para proteger florestas do Brasil

O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou o envio de US$ 500 milhões do país europeu para o Brasil nos próximos três anos. O político participou de uma reunião, neste sábado (2), com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-28).

Em suas redes sociais, Macron disse que está junto ao Brasil na luta pela preservação ambiental.

“Com o Brasil, estamos determinados a preservar as florestas”, ressaltou o político.

Acordo entre Mercosul e União Europeia

Logo após o encontro, o presidente francês ainda criticou a proposta de um acordo envolvendo o Mercosul e a União Europeia. Segundo ele, o tratado é "antiquado" e não é "bom para ninguém".

Ainda na entrevista, Macron elogiou Lula, a quem classificou como "visionário e corajoso". O francês também exaltou o alinhamento entre Brasil e França ao tratar sobre combate ao desmatamento e políticas de preservação da Amazônia.