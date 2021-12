Prefeito de Juazeiro do Norte 'paga' flexões de braço durante entrega de fardamentos; vídeo

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), resolveu fazer flexões durante um evento de entrega de fardamentos aos agentes da Guarda Civil Municipal, na última segunda-feira (20).

O chefe do Executivo publicou um vídeo em suas redes sociais, no qual aparece fazendo "apoio de frente" com o punho cerrado, ao lado dos agentes e do secretário de Segurança Pública de Juazeiro do Norte, Doriam Lucena.

"Depois da entrega [dos dois conjuntos de fardamento], relembrei um pouquinho do tempo de recrutamento e, ao lado dos nossos combatentes, pagamos 11!", escreveu o prefeito.

"Pra quem já está há mais de cinco anos longe da academia, até que não foi tão ruim!", disse ainda nas redes sociais.

Durante a realização de cada flexão, Glêdson Bezerra comandava os demais, dizendo: "em cima", "embaixo".

A cena lembra outro momento protagonizado em junho de 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo governador de São Paulo João Doria (PSDB), quando ambos ainda eram aliados políticos.

Junto a jovens da Polícia Militar paulista, os dois "pagaram" 10 flexões durante visita ao Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro.

Glêdson Lima Bezerra foi soldado da Polícia Militar do Ceará, de 2001 e 2006, ano em que ingressou na Polícia Civil do Ceará como inspetor.