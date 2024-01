Prefeito de Granja, no Ceará, cancela apresentação de Zé Felipe no Carnaval; entenda

Anibal Filho (PDT), prefeito de Granja, no Ceará, cancelou o show do cantor Zé Felipe na programação de Carnaval do município. A apresentação já havia sido confirmada, mas, segundo o prefeito, haverá a substituição pelo grupo Ara Ketu.

A decisão, explicou Anibal Filho por meio das redes sociais, na quinta-feira (25), veio após a descoberta de que Zé Felipe havia marcado outro show em um município diferente, na mesma data, mas por um valor menor do que o cobrado em Granja.

Veja o pronunciamento:

"A Prefeitura havia celebrado um contrato já há alguns dias, e ontem descobrimos que foi celebrado também [um outro contrato] com o município de Viçosa, mas por um valor menor. Achamos que isso não foi correto. Por isso, a Prefeitura de Granja solicitou o cancelamento", disse o prefeito em um vídeo nas redes.

Conforme o Portal da Transparência dos Municípios do Ceará, a diferença entre os valores dos shows seria de R$ 30 mil. Enquanto em Granja, o valor cobrado foi de R$ 350 mil, em Viçosa, a quantia caiu para R$ 320 mil. A assessoria de Zé Felipe não se pronunciou sobre o assunto até o momento.

Nas redes sociais, seguidores do perfil oficial do Carnaval de Granja parabenizaram a atitude do prefeito e se mostraram satisfeitos com a substituição da atração.