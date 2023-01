Prefeita de Paraipaba anuncia reajuste de 16% no piso salarial dos professores

A Prefeitura de Paraipaba anunciou, na noite desta quarta-feira (18), que irá reajustar o piso salarial dos professores da rede municipal em 16%.

O reajuste do piso nacional do magistério público em 14,9% foi assinado na segunda-feira (16) pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Ariana Aquino, prefeita de Paraipaba, anunciou a medida nas redes sociais. "Mais uma vez estou aqui para reafirmar meu compromisso com a categoria e garantir não somente o reajuste de 14,95%, mas graças a nossa gestão fiscal, 16% do reajuste para nossos professores", disse.

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim, anunciou na tarde desta quinta-feira (18) que encaminhou para a Câmara Municipal, em regime de urgência, o projeto de lei que reajusta em 14,9% o piso dos professores do Município.

Valim foi o primeiro gestor municipal no Estado a anunciar a aplicação do piso.

Reajuste do nacional do magistério

Conforme o reajuste nacional, o novo rendimento dos profissionais passa de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55.

O valor é a base do vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica para a formação em nível médio, na modalidade normal, com jornada de 40 horas semanais.

O reajuste do piso está relacionado ao crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente pelo Fundeb. Neste ano, o aumento foi de cerca de 15%, mesmo valor de atualização do piso.