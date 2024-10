PontoPoder Contexto: estratégias e embates judiciais entre os candidatos de Fortaleza no 1° turno

No PontoPoder Contexto deste sábado (5), véspera de eleição, o jornalista Wagner Mendes recebe o cientista político Emanuel Freitas e o especialista em direito eleitoral, Fernandes Neto, para comentar as estratégias eleitorais e embates judiciais do primeiro turno na eleição em Fortaleza.

O programa terá ainda os fatos que marcaram as eleições em cidades do Interior do Estado, com a participação da repórter Ingrid Campos. O programa vai ao ar na Verdinha FM 92.5, às 21h, e nas plataformas digitais.

O programa semanal tem a participação do ouvinte através do WhatsApp da Verdinha no (85) 98887 1306. Além da transmissão na rádio, o PontoPoder Contexto fica disponível nas plataformas digitais, como Spotify, Deezer e Google Podcast.