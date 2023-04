PontoPoder Cafezinho: Os bastidores do clima político em Caucaia a um ano e meio das eleições

O episódio #79 do PontoPoder Cafezinho deste sábado (8) traz as últimas informações sobre o clima pré-eleitoral em Caucaia, situada na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Rompimentos, alianças surpreendentes e movimentações da oposição dão o tom do cenário de um dos municípios mais poderosos economicamente do Ceará.

Caucaia e Fortaleza são as únicas cidades do Ceará que têm população suficiente para que a eleição possa ser definida apenas no segundo turno. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, são 235.876 eleitores aptos a votar no município.

Participam do episódio as repórteres de política do Diário do Nordeste, Ingrid Campos e Luana Barros. A apresentação é do editor e colunista de política, Wagner Mendes.

