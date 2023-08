PontoPoder Cafezinho: Luizianne Lins e Capitão Wagner falam sobre os rumos da eleição em Fortaleza

O episódio #100 do PontoPoder Cafezinho deste sábado (26) vai trazer as últimas movimentações para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza em 2024, com entrevistas com a deputada federal Luizianne Lins (PT) e com o presidente do União Brasil, Capitão Wagner.

No fim desta semana, Luizianne Lins anunciou a sua pré-candidatura pelo PT à prefeitura da Capital em 2024. A ex-prefeita explica que decidiu anunciar nesse momento porque tem visto "os possíveis candidatos à Prefeitura já se colocando".

No grupo de oposição, Capitão Wagner defendeu a formação de uma aliança com o PL e o Novo para a disputa pelo Paço Municipal no ano que vem. Para ele, é necessário que os partidos de oposição se unam para tentar ir ao segundo turno e vencer o pleito.

A apresentação, produção e edição do PontoPoder Cafezinho é do editor e colunista de Política do Diário do Nordeste, Wagner Mendes. As entrevistas foram feitas pelo editor e pela repórter Luana Barros.

