PontoPoder Cafezinho: Entrevista com o presidente do PT Fortaleza, Guilherme Sampaio, sobre 2024

O episódio #110 do PontoPoder Cafezinho deste sábado (4) traz uma entrevista com o presidente do PT Fortaleza, Guilherme Sampaio. A conversa do dirigente é com o repórter Igor Cavalcante.

O deputado estadual em exercício falou sobre os rumos do partido para a disputa eleitoral de 2024. A legenda decidiu adiar a definição do nome petista que deverá liderar o grupo do governador na disputa municipal do ano que vem.

A entrevista foi feita logo depois da reunião da Executiva do partido em que reuniu integrantes da legenda para alinhar estratégias pensando no ano que vem.

A apresentação e edição do PontoPoder Cafezinho é do editor e colunista Wagner Mendes.

