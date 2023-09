PontoPoder Cafezinho: Entenda o que pode mudar nas regras eleitorais para as eleições de 2024

O episódio deste sábado (9) do PontoPoder Cafezinho vai trazer os principais pontos que estão sendo discutidos no Congresso Nacional sobre a minirreforma eleitoral.

Em cada ano de véspera de eleição, os congressistas sugerem mudanças ao texto da legislação eleitoral que impacta nas eleições. Em certas ocasiões, as mudanças não são tão pequenas assim e podem traçar um novo rumo às disputas.

A apresentação, produção e edição do PontoPoder Cafezinho é do editor e colunista de Política do Diário do Nordeste, Wagner Mendes.

Os convidados da semana são os repórteres de política do Diário do Nordeste, Ingrid Campos e Igor Cavalcante.

OUÇA NO SEU TOCADOR FAVORITO

Spotify

Deezer

Google Podcast