Polícia Civil indicia por três crimes homem que ameaçou advogado de Lula no DF

O homem que agrediu verbalmente Cristiano Zanin, um dos advogados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no aeroporto de Brasília, no último dia 11 de janeiro, foi indiciado pela Polícia Civil do Distrito Federal por três crimes: ameaça, injúria e incitação. A informação foi publicada nesta quarta-feira (25) pelo colunista Ancelmo Gois, do O Globo.

Luiz Carlos Basseto Júnior, apontado como o autor dos crimes, gravou o momento em que hostilizou o advogado do presidente no banheiro do aeroporto, enquanto o profissional escovava os dentes. O vídeo viralizou nas redes sociais.

De acordo com O Globo, o delegado responsável pelo caso afirmou que há elementos necessários para acusar Basseto. O Termo Circunstanciado foi aprestado ao Juizado Especial Criminal de Brasília.

As informações sobre a agressão foram encaminhadas à Polícia Civil por meio do Ministério da Justiça, após requisição de Zanin. Segundo as investigações, o indiciado fazia conexão no aeroporto do Brasília, com destino a Miami.

As agressões

Zanin sofreu agressões verbais e ameaças enquanto estava no banheiro do aeroporto de Brasília, no dia 11 de janeiro, escovando os dentes. O advogado foi abordado por Basseto, que é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os ataques aconteceram quando Zanin havia acabado de desembarcar na capital federal. Ele foi chamado de "corrupto", "bandido", "safado" e "vagabundo", dentre outras coisas.