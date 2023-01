Jair Bolsonaro vai precisar de cirurgia quando voltar ao Brasil, diz médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve realizar nova cirurgia quando retornar ao Brasil, segundo delimitou o médico Antônio Luiz Macedo, responsável pelo tratamento do intestino de Bolsonaro desde a facada sofrida na campanha de 2018. As informações são da coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo.

A publicação revela que o procedimento cirúrgico é um dos fatores a serem considerados por Bolsonaro caso retorne dos Estados Unidos. Bolsonaro viajou a Miami ainda antes do fim do próprio mandato, em 30 de dezembro de 2022.

Conforme Macêdo, a operação seria necessária devido às sequelas da facada. Apesar disso, o médico não teria concedido detalhes à Folha sobre o estado de saúde de Bolsonaro, ressaltando que espera o retorno dele ao País para marcar a data.

Alto custo nos EUA

Pessoas próximas ao ex-presidente já teriam confirmado a necessidade de cirurgia, mas uma nova operação em território americano teria sido descartada devido aos altos custos.

Nos dias 9 e 10 de janeiro deste ano, Bolsonaro ficou internado nos Estados Unidos após diagnóstico de obstrução intestinal. Na época, a operação em solo norte-americano foi descartada.

"Eu vim para ficar até o final do mês, mas pretendo antecipar minha volta. Porque, no Brasil, os médicos já sabem do meu problema de obstrução intestinal por causa da facada. Aqui, os médicos não me acompanharam", disse à CNN Brasil sobre a viagem aos EUA.

Em entrevista à Folha, o médico de Bolsonaro havia pontuado que a obstrução nem sempre requer uma cirurgia. Em janeiro do ano passado, por exemplo, quando outra foi diagnosticada, um tratamento com remédios e dieta foi prescrito.