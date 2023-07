Planalto confirma Celso Salbino no comando Ministério do Turismo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou, nesta quinta-feira (13), o convite ao deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA) para assumir o Ministério do Turismo. A atual ministra, Daniela Carneiro (União Brasil-RJ) deixará o comando da pasta.

O Palácio do Planalto afirmou, em nota enviada ao jornal O Globo, que Sabino aceitou o convite. A nomeação deve ser publicada no Diário Oficial da União nos próximos dias.

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na tarde desta quinta-feira (13) com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com o deputado federal, Celso Sabino (União-PA). O presidente convidou Sabino para o Ministério do Turismo, convite esse que foi aceito pelo deputado. A nomeação sairá no Diário Oficial da União nos próximos dias", diz o comunicado.

A reunião também contou com a presença do Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e do líder do governo na Câmara, o deputado cearense José Guimarães.

A reunião não consta na agenda oficial do presidente. Na quarta-feira (12), Lula se reuniu com o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) para assegurar a indicação de Sabino.

Mudança no Turismo

A troca do comando do Turismo deve ser a segunda mudança no alto escalão do Governo Lula. Em maio, o General Amaro dos Santos assumiu o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) após a saída de Gonçalves Dias.

A saída de Daniela Carneiro foi confirmada por Alexandre Padilha na última quinta-feira (6). O ministro chegou a divulgar que ela permaneceria no cargo, mas deu uma nova versão.

O União Brasil, partido de Daniela, vem pressionando há semanas o governo para mudanças nos ministérios ocupados por políticos da legenda. Um dos motivos é a movimentação de Waguinho, esposo dela e prefeito de Belford Roxo, para levar a ministra para o partido Republicanos.

Com a mudança, a política deve retornar a atuar como deputada federal no Rio de Janeiro.