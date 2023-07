Daniela Carneiro deve sair do Ministério do Turismo, diz Padilha

A ministra do Turismo Daniela Carneiro (União Brasil-RJ) deixará o comando da pasta, afirmou o ministro das Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha. A confirmação foi dada nesta quinta-feira (6), detalhando ainda que o deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA) assumirá o Ministério do Turismo.

"Hoje, o presidente Lula e eu recebemos, no Palácio do Planalto, a minha colega Daniela Carneiro, acompanhada do prefeito Waguinho. Na conversa, pudemos esclarecer as questões partidárias que motivam a troca no Ministério do Turismo, e a ministra demonstrou sua compreensão com a decisão do governo", disse Padilha, em nota.

Foi realizada uma reunião no Palácio do Planalto entre Daniela Carneiro, Alexandre Padilha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho, que também é marido de Daniela.

Com mudança, Daniela deve retornar a atuar como deputada federal no Rio de Janeiro.

Novo ministro

O nome de Celso Sabino (União Brasil-PA) foi indicação do partido, que vinha reivindicando a pasta após divergências internas com Daniela Carneiro, que chegou a anunciar a saída da legenda.

Na sexta-feira (7), Lula deve marcar uma reunião com os representantes do União Brasil. Padilha declarou que vai se reunir ao lado do presidente "em data a ser definida amanhã, para receber a indicação do deputado Celso Sabino, que vai liderar a pasta do Turismo, dando continuidade ao trabalho pela recuperação de um setor tão importante para a geração de emprego e renda no Brasil."