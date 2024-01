PL Ceará afasta vereador de Choró investigado por homicídio em Quixadá

A Executiva do Partido Liberal do Ceará afastou, nessa terça-feira (30), o vereador de Choró, Neto Carneiro, do seu quadro de filiados. Segundo o órgão partidário, a sanção contra o político aconteceu devido a uma investigação que o aponta como suspeito de participação em um homicídio na cidade de Quixadá, vizinha ao município em que atua como parlamentar.

O crime em questão ocorreu na manhã da última segunda-feira (29). Na ocasião, o liberal e outros três suspeitos de envolvimento, entre eles um adolescente de 17 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Grupo estava armado

A vítima, identificada como Danilo André Vieira, tinha 36 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo em um estabelecimento comercial. Testemunhas acionaram a Polícia, que após realizarem buscas na região encontraram os quatro suspeitos em um automóvel.

Em posse dos integrantes do grupo foram apreendidas duas armas de fogo, carregadores e 23 munições. Ao que informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS-CE), o armamento e os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Quixadá.

Na unidade policial, ao terem acesso a imagens do circuito de câmeras do local em que aconteceu o assassinato, os agentes chegaram à conclusão de que o carro usado pelos criminosos era o mesmo que foi apreendido com o vereador.

Após ser autuado - os adultos por homicídio doloso e o adolescente por ato infracional análogo ao crime de homicídio -, o grupo foi colocado à disposição da Justiça.

Suspeita de vingança

A primeira linha de investigação apontou para a possibilidade do próprio Neto Carneiro ter sido o mandante do crime, como uma vingança pela morte do seu irmão. Pelo que foi apurado, outras possibilidades, como a disputa entre facções criminosas e o rapto do político, são investigadas.

Documentos obtidos pela reportagem mostraram que um dos suspeitos presos afirmou que foi contratado pelo vereador para matar Danilo por conta do homicídio de Edimar Carneiro, irmão do político, assassinado em agosto do ano passado. Ele também teria ainda mandado executar o tio de um dos capturados em maio do ano passado.

Os suspeitos afirmaram ainda que o crime foi motivado pela disputa entre facções criminosas pelo domínio do tráfico de drogas em Quixadá. Pelo que falou um dos homens apreendidos e o adolescente, ambos são integrantes de uma organização criminosa carioca, enquanto a vítima seria ligada a uma facção cearense.

Político nega envolvimento

Quando ouvido, Neto Carneiro negou a participação no crime. Em depoimento à Polícia Civil, o vereador sustentou a versão de que ia visitar uma fazenda, com um dos homens presos, que é tratador de cavalos, quando foi abordado por dois homens armados.

Pelo que relatou o parlamentar, a dupla armada teria entrado em seu veículo e ordenado que ele dirigisse até um posto de combustíveis. Ao chegar lá, os homens saíram do automóvel para efetuar os disparos. Ele contou que não ouviu os tiros e que, depois que os dois voltaram para o carro, voltou a dirigir.

O vereador contou que tentou pedir socorro para uma equipe da Polícia Militar, que não viu o seu sinal. Logo depois, o automóvel em que estavam os quatro homens foi abordado e eles acabaram presos.

O Diário do Nordeste tentou contato com a Câmara Municipal de Choró a fim de conseguir uma posição sobre o assunto, mas não obteve sucesso. A matéria será atualizada se houver resposta.