Pirulitos, jujubas e bombons: Prefeitura de Santa Quitéria quer comprar mais de R$ 300 mil em doces

Um edital licitatório lançado nesta quinta-feira (23) pela Prefeitura de Santa Quitéria prevê a aquisição de uma série de guloseimas, entre outros gêneros alimentícios, para diversas secretarias e setores do município. Os valores chamam atenção: a peça prevê um gasto, por exemplo, de R$ 91.323,40 com pirulitos e de R$ 58.957,50 em chocolates do tipo bombom. Juntos, custam mais de R$ 150 mil.

A unidade dos 5.740 pacotes do primeiro grupo custa R$ 15,91, enquanto o preço unitário dos 750 pacotes de 1 kg do segundo grupo é R$ 78,61. Esses, sozinhos, são alguns dos produtos mais caros da extensa lista de alimentos, perdendo para itens como leite em pó, pão do tipo hot dog e filé de peito de frango (todos entre R$ 143 mil e R$ 224 mil). Estão, ainda, à frente de gêneros como feijão e alguns cortes de carne bovina.

Os pirulitos, segundo o edital, vão para as secretarias de Proteção Social, Educação, Saúde, Cultura e para o Instituto Municipal de Meio Ambiente de Santa Quitéria (IMASQ). Já os bombons vão apenas para a pasta de Proteção Social.

Jujubas, xilitos e chocolates

Na lista, há gêneros, ainda, como caixas de chocolates em bombom, pacotes de pacoquinhas, pacotes de balas de iogurte, pacotes de "xilitos" e quilos de bombons sortidos, entre outros. Ao todo, as guloseimas representam um montante de R$ 326.712,20. Confira os valores:

Bala mastigável sabor iogurte de morango (pacote): R$ 43.874,25 (2.055 unidades de R$ 21,35);

Bombom sortido (kg): R$ 35.703,30 (610 unidades de R$ 58,33);

Pipoca doce (fardo): R$ 5.308,96 (350 unidades de R$ 15,17);

Chocolate em barra (kg): R$ 6.997,2 (170 unidades de R$ 41,16);

Bombom de chocolate (caixa): R$ 17.460 (400 unidades de R$ 43,65);

Bombom recheado com camadas de waffer e coberto com chocolate, tipo bis big (caixa com 20 unidades): R$ 6.237 (700 unidades de R$ 8,91);

Doce pé de moleque (pote com 850g a 1kg): R$ 13.707,20 (520 unidades R$ 26,36);

Paçoquinha (pacote com 100g): R$ 5.737,99 (223 unidades de R$ 10,13);

Salguadinhos de milho sabores variados (pacote com 30g): R$ 32.955 (6,5 mil unidades de R$ 5,07);

Bala de goma sortidos tipo jujuba (caixa): R$ 8.450,40 (420 unidades de R$ 20,12).

Prefeitura

Procurada pelo Diário do Nordeste, a prefeitura emitiu uma nota de esclarecimento assinada pela secretária de Planejamento Gestão e Finanças, Janiele Gustavo Feijão.

De acordo com a secretária, as quantidades foram projetadas de acordo com a necessidade das pastas, e que servirá para atender a todo o município ao longo de um ano contemplando quase 8 mil crianças em diversas ações municipais.

Confira a nota na íntegra:

A Prefeitura Municipal de Santa Quitéria vem a público esclarecer os fatos noticiados na imprensa estadual acerca do processo de licitação pregão eletrônico N° PCS.01.240123-SEPLAN que se encontra em andamento neste Município. Em relação às quantidades do procedimento, informamos que as mesmas foram projetadas de acordo com a necessidade das Secretarias, e que servirá para atender a todo o municipio ao longo de 01 (um) ano. Quanto aos itens pirulitos e bombons, a quantidade estimada atenderá a todas as quase 8 mil crianças da rede de ensino municipal, as atendidas pelos Programas: 450 crianças do "Criança Feliz, 650 dos Grupos de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo*, as 1.235 crianças atendidas pelo PAIF, 61 acompanhadas pelo PAEFI e em vários momentos alusivos ao SAEB e SPACE, além das festividades do Dia das Crianças, natal, festa junina, páscoa, jogos escolares, dia do estudante, campanhas de vacinação, acolhimentos nas 19 UBS, dentre outros programas. Quanto aos valores de referência, esclarecemos que os mesmos foram obtidos mediante coleta de preço de mercado, e que o valor final dos produtos somente poderão ser revelados após a conclusão do certame. Em oportuno, colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos, ao tempo em que reforçamos nosso compromisso com a transparência e a legalidade do serviço público.