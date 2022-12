PF prende empresário Milton Baldin, que convocou atiradores para atos em Brasília

O empresário Milton Baldin foi preso pela Polícia Federal, na noite de terça-feira (6). O empresário de Mato Grosso convocou atiradores e caminhoneiros a participarem de protestos em apoio a Jair Bolsonaro (PL), em Brasília. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Conforme a publicação, Baldin foi preso por volta das 20h no acampamento bolsonarista montado em frente ao Exército na capital do País.

O empresário foi levado para prestar depoimento na Superintendência da PF em Brasília.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi quem determinou a prisão de Milton Baldin.

Atos em prol de Jair Bolsonaro

As primeiras manifestações em defesa do atual presidente ocorreram em rodovias federais. Foram registradas centenas de bloqueios e interdições nas cinco regiões do País.

No dia 26 de novembro, um vídeo gravado por manifestantes mostrou Milton Baldin convocando CACs (colecionadores, atiradores desportivos e caçadores) e empresários para defender Jair Bolsonaro na entrada de prédios militares.

"Gostaria de pedir ao agronegócio, a todos empresários, que deem férias aos caminhoneiros e mandem os caminhoneiros vir para Brasília, que nós estamos precisamos de peso e de força aqui", solicitou o empresário.

Usando um microfone e falando para um grupo de manifestantes de cima de um palco improvisado próximo ao quartel, Milton Baldin ainda falou: "São só 15 dias, não vai fazer diferença. E também queria pedir aos CACs, que têm armas legais, hoje nós somos, inclusive eu, 900 mil atiradores, venham aqui mostrar presença".