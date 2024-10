Lula já votou? Presidente vota em SP, critica fake news e pede que eleitores conheçam os candidatos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou na Escola Estadual Dr. João Firmino Correia de Araújo, acompanhado do candidato à prefeitura de São Bernardo do Campo, Luiz Fernando Teixeira, do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha do ministro do trabalho, Luiz Marinho e da primeira dama, Janja da Silva.

Ele afirmou que a eleição é um momento da população mostrar o seu desejo e que, se houve erros na eleição presidencial, é possível corrigir na eleição municipal e vice-versa. "Temos agora mentira, Fake News e candidatos que só estão aí para provocar", disse ainda.

Sem citar nomes, criticou candidatos que não têm compromisso com ninguém e que espalham mentiras na campanha. Ele ressaltou a importância de que as pessoas conheçam o currículo e o passado dos candidatos.

“É com essa fé que eu voto. Sempre na perspectiva de que enquanto existir democracia existirá o direito de o povo escolher, para o bem ou para o mal”, disse. E acrescentou: “Quando venho votar, faço um exercício de democracia em que acredito muito, porque há algum tempo eu não acreditava que um trabalhador pudesse chegar à Presidência pelo voto, um trabalhador pudesse chegar a uma prefeitura por meio do voto e, de repente, a gente governou várias cidades, vários estados e o governo brasileiro”, completou.

Horário da votação

A votação acontece entre 8h e 17h, seguindo o horário de Brasília. Devido ao fuso-horário, em alguns locais as urnas abrem e fecham mais cedo. Confira o horário de votação conforme a localidade:

Acre: das 6h às 15h;

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima: das 7h às 16h.

No Amazonas, a votação é diferente a depender do município: